BP, utile in calo nel primo trimestre. Conferma buyback

BP

(Teleborsa) -, colosso energetico britannico, ha registrato undi 2,7 miliardi di dollari nel, rispetto ai 3 miliardi di dollari del trimestre precedente. Rispetto al quarto trimestre 2023, il risultato riflette minori realizzazioni di petrolio e gas, gli impatti dell'interruzione della raffineria di Whiting e un margine sui combustibili significativamente più debole, parzialmente compensati da un livello significativamente inferiore di attività di turnaround, un forte risultato nel trading di petrolio e margini di raffinazione realizzati più elevati."Abbiamo realizzato un altro trimestre resiliente dal punto di vista finanziario e abbiamo continuato a fare progressi sulla nostra strategia - ha commentato il- La produzione di petrolio è aumentata e la nostra piattaforma ACE nel Caspio ora sta producendo. Stiamo semplificando e riducendo la complessità in tutti i punti di riferimento e prevediamo di ottenere almeno 2 miliardi di dollari di risparmio sui costi di cassa entro la fine del 2026 attraverso il miglioramento del nostro portafoglio, della trasformazione digitale, dell'efficienza della catena di fornitura e degli hub di capacità globali".Il programma dida 1,75 miliardi di dollari annunciato con i risultati del quarto trimestre è stato completato il 3 maggio 2024. Ulteriori riacquisti di azioni proprie da 1,75 miliardi di dollari sono stati annunciati per il primo trimestre del 2024; 3,5 miliardi di dollari per la prima metà del 2024 invariati.