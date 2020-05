Dl Rilancio, Patuanelli: più fiducia alle imprese e meno burocrazia

(Teleborsa) -. È questa la strada indicata dal Ministro dello Sviluppo economico. "Per cambiare davvero l'Italia, per andare alla velocità che ci serve, per uscire da questa crisi, bisogna abbattere la burocrazia. E per farlo c'è un solo modo: fidarsi delle imprese",ha affermato il Ministro a La Repubblica dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al Dl Rilancio.: penso ai 6 miliardi per quelle tra 0 e 5 milioni, alla rimozione dell'Irap, saldo e acconto di giugno fino a 250 milioni di fatturato, la riduzione dei costi fissi delle bollette elettriche. Ma ci sono anche norme di sistema come l'ecobonus e il sisma bonus al 110% e il", spiega il Ministro.. La cosa più importante ora è agire sulla fiducia: lo Stato deve lasciare libere le imprese di reinventarsi, di crescere, e questo concetto dovrà essere alla", ha precisato Patuanelli.Perché secondo il Ministro, "con la burocrazia inutile". E ha concluso: "vorrei vivere in un Paese in cui non serve un commissario straordinario per realizzare un'opera in tempi normali e le".