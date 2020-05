Il Comparto immobiliare italiano prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-1,98%)

comparto immobiliare italiano

indice EURO STOXX

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

bassa capitalizzazione

Coima Res

Aedes

Gabetti

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'L'ha chiuso la giornata a quota 8.151,15, perdendo -164,87 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 307,14, dopo un avvio di sessione a 311,74.Tra i titoli adel comparto immobiliare, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,09%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,56%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,22%.