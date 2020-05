Industria, Istat: fatturato e ordini in calo a marzo

(Teleborsa) - A marzo le condizioni della domanda e le misure di contenimento dell’epidemia di"determinano una. Essendo l’Italia il primo paese colpito dall'epidemia in Europa, la contrazione del mercato interno è risultata molto più accentuata rispetto a quello estero". E' la fotografia scattata dall'che sottolinea come il calo di fatturato e ordinativi, su base tendenziale, abbia raggiunto. Gli unici settori in crescita sono quelli dei beni alimentari e dei prodotti farmaceutici.Il fatturato in volume del settore manifatturiero evidenzia una caduta tendenziale leggermente meno accentuata di quello in valore. nel dato corretto per gli effetti di calendario.A marzo,, rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre dell’anno l’indice complessivo registra un calo del 6,6% rispetto all'ultimo trimestre del 2019.Anche gli ordinativi, in termini congiunturali, registrano una marcata riduzione, sia rispetto allo scorso mese (-26,5%), sia nella media del primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2019 (-9,5%)., per il quale si rileva una diminuzione del 27,9%; il mercato estero registra un calo meno accentuato, pari al 21,9%. Analogamente, la variazione congiunturale degli ordinativi riflette una contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-29,9%) più marcata rispetto a quella registrata dalle commesse provenienti dall'estero (-21,4%).Con riferimento aia marzo si rilevano flessioni degli indici destagionalizzati del fatturato ampie e diffuse a tutti i settori: -20,1% per i beni intermedi, -20,8% per i beni di consumo, -32,0% l’energia e, infine, 36,2% i beni strumentali.n Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di marzo 2019), il fatturato totale cala in termini tendenziali del 25,2%, con variazioni negative del 27,6% sul mercato interno e del 20,7% su quello estero.Con riferimento al, l’industria farmaceutica registra la crescita tendenziale più rilevante (+9,9%) , mentre il settore dei mezzi di trasporto mostra il calo maggiore (-45,7%).In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi diminuisce del 26,6%, con riduzioni su entrambi i mercati (-29,3% quello interno e -23,1% quello estero). L’unica variazione tendenziale positiva si registra nell'industria farmaceutica (+19,5%), mentre il peggior risultato si rileva nell'industria dei mezzi di trasporto (-55,4%).