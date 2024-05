Istituto IFO: migliora il sentiment nell'industria automobilistica tedesca

(Teleborsa) - Ilè tornato a migliorare in aprile. Secondo l'indagine IFO sulle imprese, l, rispetto ai meno 5,3 punti di marzo. "Le aziende dell'industria automobilistica tedesca valutano la situazione attuale leggermente migliore, ma soprattutto le loro prospettive sono diventate ancora una volta molto meno pessimistiche rispetto a marzo", afferma Aper l'organizzazione industriale e le nuove tecnologie."La situazione degli ordinativi però frena il clima economico", spiega Wolfl. Attualmente le aziende considerano ancora relativamente piccolo il loro portafoglio ordini. Inoltre, più aziende rispetto a marzo lamentano la mancanza di ordini come ostacolo alla produzione. Allo stesso tempo, però,e anche il portafoglio ordini è sufficiente per un periodo di tempo più lungo. "Entrambi possono essere visti come segnali positivi", afferma Wolfl.