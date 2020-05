Eurozona, crolla surplus partite correnti a marzo

(Teleborsa) - Nel mese di marzo lachiude con undi euro, in forte calo all'avanzo di 38 miliardi di febbraio (rivisto da un preliminare di 40,2 miliardi miliardi).E' quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un bilancio positivo per 2 miliardi e quella dei beni per 32 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un avanzo di 2 miliardi. Il tutto è stato in parte controbilanciato dal deficit di 9 miliardi nei redditi secondari.le partite correnti hanno registrato undi euro (2,8% del PIL), rispetto all'avanzo di 350 miliardi (3% del PIL) riportato negli stessi 12 mesi del 2019.