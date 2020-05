In calo il comparto sanitario italiano (-2,49%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Diasorin

Amplifon

Recordati

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre è debole ilIlha aperto a 253.321 in diminuzione di 6.361,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 844, dopo aver avviato la seduta a 851.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 5,30%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.