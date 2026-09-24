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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care
Si muove al ribasso il comparto sanitario dell'Area Euro, che perde lo 0,62%, scambiando a 815,42 punti.
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