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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care
Si muove in retromarcia il comparto sanitario dell'Area Euro, che scivola a 820,69 punti.
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