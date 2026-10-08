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Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Health Care
Giornata da dimenticare per il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 777,83 punti, ritracciando del 3,27%.
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