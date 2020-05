Prysmian, nuovi progetti in Grecia da 270 milioni

Prysmian

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato un contratto, del valore complessivo di circa 270 milioni di euro, da ARIADNE INTERCONNECTION, società interamente posseduta da IPTO, l’operatore del sistema di trasmissione della, per le interconnessioni sottomarine tra l’isola di Creta e l’entroterra greco (regione Attica).Il, del valore di 250 milioni, include la progettazione, fornitura, installazione — incluse le opere civili — e il collaudo di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) “chiavi in mano” della capacità di 1000 MW e composto da cavi da 500 kV con isolamento in carta impregnata e doppia armatura metallica che coprirà una tratta di 335 km tra l’isola di Creta e la regione Attica.Il, del valore di 20 milioni, prevede la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di due collegamenti in cavo sottomarino per le telecomunicazioni tra l’isola di Creta e la regione Attica, per un totale di 670 km.Prysmian installerà i cavi sottomarini avvalendosi di una delle sue navi posacavi. La consegna e il collaudo di entrambi i progetti sono previsti per il periodo 2020-2023.