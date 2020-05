In calo l'indice delle aziende sanitarie (-2,89%), diasorin si muove verso il basso

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Diasorin

media capitalizzazione

Garofalo Health Care

Ftse SmallCap

Pierrel

GPI

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole ilIlha aperto a 248.270,2 in diminuzione di 7.246,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 837, dopo aver avviato la seduta a 842.Nel, a picco, che presenta un pessimo -8,02%.Tra i titoli adell'indice sanitario, retrocede, con un ribasso dell'1,03%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%.