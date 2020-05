Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi in cerca di rilancio

(Teleborsa) - L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi guarda oltre la crisi e getta le basi della rinascita nel momento più difficile per il mercato dell'auto mondiale. Le tre case automobilistiche presentano una livello globale che punta a "migliorare l'efficienza e la competitività".Il presidente dell'Alleanza e di Renault,, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo schema della partnership ha precisato che non ci sono progetti di fusione, ma che le società sono impegnate a sviluppare il nuovo schema dell'Alleanza.Il modello organizzativo illustrato prevede che per ogni auto prodotta dalle tre società ci sarà uno schema di "" che permetterà di risparmiare il 40% degli investimenti in sviluppo. L'obiettivo è di arrivare al 2025 con il 50% dei modelli prodotti dall'Alleanza con questo schema.