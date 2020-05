AST Terni, necessari 9-12 mesi per vendita o partnership

ThyssenKrupp

(Teleborsa) -, la società siderurgica controllata da, che l'azienda tedesca vuole "monetizzare". L'iter che potrebbe portare alladi Acciaierie Speciali Terni potrebbe non esser breve:, perché la procedura non è stata ancora avviata e l'advisor non è stato ancora nominato. Per ora nessuna offerta formale.Lo ha spiegatonell'incontro a distanza con il- presenti le sottosegretarie Alessandra Todde e Alessia Morani ed il vicecapo di gabinetto del dicastero Giorgio Sorial- iFim, Fiom,Uilm, Fismic, Ugl e Usb, la Presidente della, Donatella Tesei, ed il, Leonardo Latini."AST di Terni èche va tutelata nel pieno rispetto di una procedura privata di cessione", hanno affermato le sottosegretarie Todde e Morani, sottolineando che l'azienda si è impegnata ae che la questione va inquadrata nel più ampio"Ora si è in attesa delle manifestazioni formali di interesse. Non ci sono per noi pregiudiziali, la differenza la farà il piano industriale", affermano i delegati, dicendosi contrari all'ipotesi "spezzatino"."Chiediamo garanzie su questa vicenda che non impatti sull'occupazione, non solo per gli ammortizzatori sociali che si prospettano all'orizzonte, ma anche per i 150 contratti dei lavoratori interinali", sottolineano i portavoce della, aggiungendo che la ricerca del nuovo socio/partner va fatta "nel più breve tempo possibile".D'accordo sui tempi brevi anche la, secondo cui un periodo prolungato di incertezza e senza investimenti "può mettere a rischio il valore del sito ternano. Il tempo non e' una variabile ininfluente".