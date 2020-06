Coldiretti: bene il via libera ai turisti tedeschi

(Teleborsa) - Sono statiin viaggio durante l’estate lo scorso anno in Italia dove rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese.È quanto afferma lasulla base dei datisul terzo trimestre 2019 in riferimento alla fine dell’ allerta nei confronti dei viaggi per l'Italia annunciata dal ministro degli esteri tedesco,a partire dal 15 giugno.La spesa dei turisti tedeschi durante l’estate in Italia è stata – ha sottolineato la Coldiretti – pari aed il via libera è importante anche per l’influenza che potrebbe avere sulle decisioni di altri Paesi.I tedeschi rappresentano peraltro – ha concluso la Coldiretti – il 35% degli ospiti stranieri neisecondo l’Osservatorio dell’agriturismo di