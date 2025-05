Ponte 2 giugno: 20 milioni in movimento, giro d’affari 8 miliardi

(Teleborsa) -tra turisti e gitanti i vacanzieri in viaggio nel. Con un movimento economico valutato in oltre 8 miliardi. Complice il bel tempo previsto in tutta Italia, con temperature massime intorno o superiori ai 30 gradi, all’incirca la metà dei vacanzieri privilegerà l. Lo stima una indagine diL’avanguardia di questocomincerà a muoversi già oggi pomeriggio ma le partenze più massicce sono previste da sabato 31 maggio per proseguire fino a lunedì 2 giugno, giorni classificati da “bollino rosso” su autostrade e strade di grande comunicazione.sembra destinato a preferire il mare (e in misura sensibilmente minore laghi e fiumi), oltre un quarto sceglierà città e borghi d’arte, più del 20% la montagna, le colline e in genere il “verde”, intorno al 4% le località termali e affini. Una mano al preponderante movimento turistico interno sarà assicurata dai turisti stranieri, calcolati in non meno di tre milioni.che pernottano cioè in unaha dichiarato il ministro del Turismo. "Questi risultati confermano il turismo come pilastro dell'economia italiana, capace di generare un notevole valore aggiunto e di rafforzare la nostra competitività internazionale.Il successo di questo ponte è stato davvero trasversale: dal mare alla montagna, dalle città d'arte alleSiamo orgogliosi di vedere che leconsolidando il ruolo dell'industriaper la crescita economica e la promozione dell'Italia nel mondo".