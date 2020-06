MIT: via libera a mezzi pesanti anche per domenica 7 giugno

(Teleborsa) - Nuova proroga allanel prossimo fine settimana.Con ilfirmato oggi dalla Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli,gli autotrasportatori potranno circolare liberamente sucon mezzi di massa complessiva massima autorizzata superiore aConfermata invece, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, ladel divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.Ancora una volta la proroga – spiega in una nota il Ministero – è resa necessaria dall’emergenzae dalla necessità di agevolare il sistema deideterminante per glidi prodotti e materie prime.