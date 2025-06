Veicoli industriali, a maggio nuovo calo delle immatricolazioni (-18,7%)

(Teleborsa) - Nel mese di, ilcon massa totale a terra superiore a 3,5 tonnellate registra una pesante contrazione del 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, totalizzando 2.496 nuove immatricolazioni contro le 3.069 dell’anno precedente. Lo comunicaAnalizzando l’andamento per classi di massa, si evidenzia un calo marcato nel segmento dei(da 3,51 a 6 t), che scende da 125 a 98 unità, registrando una variazione negativa del 21,6%. I(da 6,01 a 15,99 t) subiscono una contrazione più contenuta, con un calo del 6,1%, passando da 309 a 290 immatricolazioni. Anche icon massa uguale o superiore a 16 t mostrano una netta flessione del 20,0%, passando da 2.635 a 2.108 unità. All’interno di questa fascia, iflettono del 13,1% (da 1.083 a 941 unità), mentre isubiscono un crollo del 24,8%, scendendo da 1.552 a 1.167 immatricolazioni."Ahinoi, maggio conferma ilper il mercato dei veicoli industriali. Tutti i segmenti di peso registrano un calo significativo, con una flessione particolarmente marcata per i trattori stradali con massa superiore alle 16 t, che segnano quasi 400 veicoli in meno rispetto allo scorso anno (-24,8%). Ancorché tale tipologia di veicoli sia quella maggiormente esposta alla volatilità della domanda, non va dimenticato che si tratta dei mezzi più utilizzati dalle imprese medio-grandi di. Questo dato, unito alla contrazione cumulata delle immatricolazioni nel periodo gennaio-maggio (-9,8%), dimostra ancora una volta le crescenti difficoltà che il settore e l’intera economia nazionale stanno affrontando, senza che iabbiano ancora manifestato i propri effetti", commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE."In questo scenario di forte, - continua Starace – riteniamo che gli annunci di possibili misure di sostegno al settore debbano necessariamente essere seguiti da azioni concrete e urgenti, per evitare un ulteriore deterioramento del mercato nel 2025, che rischia di concludersi come un vero e proprio annus horribilis. Le aziende di trasporto, insieme all’intera filiera, chiedono a gran voce certezze sul futuro mediante lo stanziamento immediato di un Fondo straordinario e pluriennale che consenta di pianificare con efficacia i propri".“Mai come in questo momento, il comparto ha bisogno dida parte delle Istituzioni, alle quali chiediamo di riportare le istanze del trasporto e della logistica tra le priorità dell’Agenda di Governo. Se è vero, com’è vero, che il settore rappresenta il tessuto connettivo dell’economia del Paese, allora non si può prescindere da una strategia che ne sostenga concretamente lo sviluppo. È arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti”, conclude Starace.Paolo A. Starace nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci UNRAE, svoltasi lo scorso 6 giugno, è stato riconfermato alla guida della Sezione associativa per un nuovo mandato triennale.