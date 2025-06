Studio BIP Consulting, GNL: consumi in crescita nel 2024, ma serve una strategia per raddoppiarli entro il 2027

(Teleborsa) - Ripresa del mercato del GNL nel 2024, e promettenti prospettive per il futuro, con lase sostenuto da misure di policy adeguate. Questi gli elementi principali di discussione cheporta all’attenzione delle Imprese associate e delle Istituzioni, presentando loe un piano di rilancio della filiera in"Ilper la politica energetica del nostro Paese e della più ampia strategia di decarbonizzazione – ricorda– e non soltanto per i suoi impieghi nel trasporto stradale pesante dove è già molto diffuso e in quello marittimo destinato in breve tempo a crescere grazie alle infrastrutture in corso d’opera e agli interventi regolatori nello shipping. Anche nel suo utilizzo nell’industria e nelle utenze locali off-grid, infatti, ci sono ampie potenzialità di sviluppo"."Il GNL e il bioGNL sono soluzioni concrete, pronte, decarbonizzanti" – aggiunge. "In particolare – prosegue Amadei – il bioGNL è una tecnologia già disponibile, sicura da gestire, facilmente integrabile con le infrastrutture esistenti e con un costo per tonnellata di CO2 evitata tra i più bassi.. E lo dimostra il caso più clamoroso: la Cina. Questo Paese, guida mondiale nella mobilità elettrica, ha scelto proprio il Gas naturale liquefatto per il trasporto pesante, con consumi che nel 2024 hanno raggiunto quota 22 MLN di tonnellate, contro 170Mila tonnellate italiane. Rapporto di circa 130:1 che dimostra la necessità urgente di politiche industriali più ambiziose anche in Europa"."Grazie al contributo delle imprese associate e degli studi a nostra disposizione – annuncia Amadei – abbiamo predisposto un piano di rilancio del settore in 10 punti che condividiamo con tutti gli attori della filiera. Si tratta dicome ad es. un credito d’imposta per l’acquisto di mezzi alimentati a GNL e bioGNL e l’implementazione del fondo nazionale per il rinnovo del parco mezzi con forti premialità per chi acquista mezzi a pesanti alimentati a gas l’utilizzo dei proventi ETS2 per incentivare l’uso di carburanti rinnovabili nei settori hard-to-abate quali appunto il traporto stradale, quello marittimo e gi impieghi industriali off- grid". "Il nostro settore è pronto – conclude Amadei – ed è arrivato il momento delle scelte industriali coraggiose.Non si può più parlare di transizione lasciando fuori soluzioni già operative ed economiche. Siamo certi che su queste misure Governo e Parlamento saranno a fianco delle Imprese".Presentato ilche comprendono: necessità di una revisione urgente del regolamento comunitario sulle emissioni di co2 dei veicoli pesanti, introduzione – per almeno un triennio – di un credito di imposta strutturale per le spese connesse all’acquisto del carburante gnl/biognl, incrementare in maniera considerevole il c.d. fondo investimenti per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto, stabilendo forti premialità per chi decide di acquistare un mezzo ad alta sostenibilità alimentato a gnl/biognl rispetto alle propulsioni tradizionali, ridurre in modo strutturale il pedaggio autostradale, esentare dal pagamento della tassa automobilistica (bollo), definire in tempi brevi i quadri strategici previsti dal nuovo regolamento afir per i settori dell’autotrasporto e del marittimo, introduzione di meccanismi certi che permettano di destinare i proventi delle aste ets, continuare a sviluppare la disponibilità e la produzione di biognl, assicurare il riconoscimento delle garanzie di origine ai fini ets (sia ets1 che ets2), garantire l'adozione omogenea delle linee guida per il bunkeraggio di gnl.