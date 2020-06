Ex Ilva: sindacati piano inaccettabile, sciopero di 24ore

(Teleborsa) - Lein tutti gli stabilimenti del Gruppo Arcelor Mittal per la giornata di, nel mentre avrà luogotra le segreterie nazionali e ilE' quanto si apprende da una nota dei sindacati "le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm, insieme alle strutture territoriali ed alle Rsu del gruppo Arcelor ex Ilva - spiegano -in data 05/06/2020, non ancora ufficializzato alle organizzazioni sindacali, contenente esuberi all'interno dei vari siti".