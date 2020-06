(Teleborsa) - La crisi dovuta alla pandemia Covid-19 porterà a una c, in una della, dalla Seconda Guerra Mondiale.Lo afferma lache ha previsto un calo del 6,1% per il Pil americano, mentre quello dall'area euro scenderebbe del 9,1% e quello della Cina dell'1%.Secondo la Banca Mondiale sarebbero infinea rischio