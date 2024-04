Italia, Fitch: Superbonus pone rapporto debito/PIL su traiettoria ascendente

(Teleborsa) - L'colloca il. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, sottolineando che la spinta di accompagnamento alla crescita economica dello scorso anno fa sì che il rapporto aumenti da un punto di partenza più basso, ma une aumentare le tensioni all'interno della coalizione di governo.Il programma Superbonus, introdotto dal governo Conte nel maggio 2020 per stimolare la ripresa post-pandemia, originariamente consentiva ai proprietari di case di richiedere crediti d'imposta trasferibili fino al 110% per ristrutturazioni specifiche e miglioramenti dell'efficienza energetica. L'attuale governo di Giorgia Meloni ha ridotto l'entità dei crediti e ne ha limitato la trasferibilità, cosa cheLa scadenza delle condizioni più generose ha portato un sostanziale aumento della partecipazione lo scorso anno, soprattutto nel quarto trimestre del 2023, con la spesa totale per il Superbonus e il Bonus Facciate (i due maggiori incentivi fiscali legati all'edilizia) al 3,9% del PIL nel 2023 e al 9,2% del PIL annuo dal lancio. Il ministro delle Finanze ha recentemente affermato che ilammonta al(219 miliardi di euro).Il Superbonus ha già portato aa causa delle decisioni sul trattamento contabile dei crediti d'imposta, comprese le indicazioni disecondo cui i loro costi dovrebbero essere registrati nelle statistiche del disavanzo (in base al principio della competenza) per intero nell'anno in cui le relative spese per il miglioramento della casa sono state sostenuto. Utilizzando questo trattamento, l'adozione dell'anno scorso ha fatto sì che il deficit fiscale dell'Italia nel 2023 fosse pari al 7,4% del PIL, secondo Eurostat, 2,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni del governo di settembre 2023.Al contrario, l'impatto dei crediti d'imposta sulle statistiche del debito pubblico sarà registrato su base cash quando verranno utilizzati, piuttosto che concessi. La spesa per il Superbonus più alta del previsto dello scorso anno pone l'onere del debito pubblico su una traiettoria ascendente nella proiezione di base di Fitch poiché. Nel suo ultimo Documento economico e finanziario (DEF 2024) pubblicato l'11 aprile, il governo ha aumentato l'impatto previsto sul debito del Superbonus di una media di 1 punto percentuale del PIL tra il 2024 e il 2026 rispetto al DEF 2023.Fitch sottolinea che la spesa per il Superbonus ha portato il rapporto debito/PIL dell'Italia su una traiettoria ascendente, ma il punto di partenza è molto inferiore al previsto, principalmente a causa di. Secondo il DEF 2024, il rapporto debito/PIL era pari al 137,3% nel 2023 rispetto al 140,2% previsto nel NADEF 2023.Il rapporto debito/PIL è costantemente diminuito più rapidamente del previsto dal 2020 ed è vicino al livello pre-pandemia. Fitch ritiene cherifletterà probabilmente pienamente l'impatto dell'attività relativa al Superbonus del 4Q23.