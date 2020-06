Wall Street parte in rosso aspettando la Fed

Boeing

IBM

Exxon Mobil

Chevron

J&J

Apple

(Teleborsa) -, interrompendo il rally avviato la scorsa settimana. Ad ispirare cautela ai mercati, inclusi quelli europei che proseguono la seduta in rosso, concorre. Il FOMC inizia oggi per concludersi domani con l'annuncio delle decisioni di politica monetaria.Frattanto, a New York, l'indiceè partito in ribasso dell'1,16% a 27.253 punti, mentre locede l'1,02% a 3,199 punti ed illo 0,43% a 9.882 punti.Nel paniere del Dow30 la peggiore èche perde oltre il 3%, inseguita dache arretra del 3%.Male i petroliferi comecon perdite che sfiorano il 3%.Dal lato oppostoche guadagna l'1% edlo 0,43%.