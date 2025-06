Wall Street chiude in netto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,89%, a 42.582 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.In denaro il(+1,06%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,95%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,75%),(+1,30%) e(+1,29%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -2,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,92%),(+2,48%),(+2,10%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,21%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,58%.Al top tra i, si posizionano(+8,24%),(+4,47%),(+3,37%) e(+3,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,17%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,00%.