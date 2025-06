Wall Street in calo alla vigilia della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

sanitario

utilities

Chevron

Intel

Visa

IBM

Dow

Merck

Nike

Verizon Communication

Datadog

Fortinet

CrowdStrike Holdings

Intel

T-Mobile US

Adobe Systems

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%; sulla stessa linea, l', continua la giornata sotto la parità a 6.006 punti. Debole il(-0,64%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,49%.A pesare sui mercati azionari americani insieme a quelli statunitensi risentono dei continui scontri tra Israele e l'Iran. Nel frattempo gli investitori guardano alla Federal Reserve che terrà oggi il primo giorno della sua riunione di politica monetaria, la cui decisione è prevista per domani sera. Stamattina la Bank of Japan ha deciso, all'unanimità, di lasciare il tasso di riferimento allo 0,50%. L'unica novità è il cambio di atteggiamento rispetto agli acquisti delle obbligazioni sovrane giapponesi (JGB), il cui ritmo di riduzione verrà rallentato rispetto a quanto deciso a marzo. Sempre domani, saranno rese note anche le decisioni di Riksbank e Norges Bank, mentre giovedì tocca a Bank of England e Banca Nazionale Svizzera.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,02%),(-0,95%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+2,22%),(+2,05%),(+1,00%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.Tentenna, che cede l'1,09%.(+2,60%),(+2,27%),(+2,09%) e(+2,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,91%.