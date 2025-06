Wall Street vira in rialzo: risposta limitata Iran suggerisce volontà di de-escalation

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

utilities

informatica

energia

IBM

Microsoft

Nike

Home Depot

Dow

Chevron

United Health

Tesla Motors

DoorDash

Constellation Energy

Fortinet

Diamondback Energy

Marvell Technology

Baker Hughes Company

Gilead Sciences

(Teleborsa) -, dopo che la rappresaglia limitata dell'Iran contro una base americana in Qatar, la più grande installazione militare americana in Medio Oriente, non viene vista dai mercati come un elemento che possa, da solo, danneggiare in maniera rilevante l'offerta di greggio.Il Qatar ha rilasciato una dichiarazione affermando che le sue difese aeree "hanno sventato con successo l'attacco e intercettato i missili iraniani", e che non ci sono state vittime, mentre l'Iran ha affermato che il suo attacco missilistico ha eguagliato il numero di bombe sganciate dagli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani questo fine settimana, a dimostrazione dellaGuardando ai, la Borsa di New York mostra sulun rialzo dello 0,64%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 6.009 punti. Positivo il(+0,93%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,72%).(+1,92%),(+1,26%) e(+0,94%) in buona luce sul listino S&P 500. Il, con il suo -2,20%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,19%),(+2,13%),(+1,67%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,18%. Tentenna, che cede lo 0,73%.Tra i(+9,70%),(+3,62%),(+3,16%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,89%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,38%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,10%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,27%.