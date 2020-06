TIM si infiamma con rumors dismissione rete

TIM

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta, confermandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo trae linfa dairelativi allaPer la rete, si parla di un'offerta deldel valore di. Per la rete, l'ex monopolista sarebbe in trattative con unper cedere ad una cifra diuna quota di minoranza di poco inferiore al 50% della nuova holding in cui confluirà il 33% di INWIT.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telecom rispetto all'indice. La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,392 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3754. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4086.