Auto azzera produzione ad aprile. Comparto giù in Borsa

(Teleborsa) -rispetto al mese precedente del 42,5% rispetto all'anno precedente, ma lla sua, confermandosi uno dei settori più colpiti dal lockdown e dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19.Il settore ha fatto segnare unrispetto al mese precedente ed un, in base ai dati desunti dal report Istat.Ne risentono iin Borsa, conche scivola di oltre il 5% a Piazza Affari, anche per effetto delle difficoltà che sta incontrando la fusione con Peugeot . Non si salva lache perde oltre il 6%, néche arretra del 5,29%. Limita le perditesotto il 2%, così comeche cede l'1,5%.Nei veicoli industriali sotto pressione, che perde il 7,38%,