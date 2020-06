indice del settore chimico

settore Chimico europeo

indice EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

Aquafil

(Teleborsa) - Corre l'che allunga rispetto all'andamento piatto dele mostra un guadagno di 290,2 punti.Intanto l'si ferma a 1.054 dopo un inizio di giornata a quota 1.053.Tra leitaliane, risultato positivo per, che lievita dell'1,90%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,61%.