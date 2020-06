Coldiretti: frontiere aperte anche a 150mila lavoratori stagionali

(Teleborsa) - Non solo turisti e viaggiatori europei, letra i Paesi dell’Unione Europea sono state aperte anche a circacomunitari regolari necessari per salvare i raccolti nazionali nelleÈ quanto stima lain riferimento alla riapertura dei confini senza obbligo di quarantena con il ripristino dei voli aerei per la Ue e l’area Schengen.Si tratta di una possibilità che – sottolinea la Coldiretti – consente di garantireedalle imprese agricole italiane grazie al coinvolgimento temporaneo spesso delle medesime persone che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese.La comunità di lavoratori agricoli stranieri più presente in Italia – spiega Coldiretti – è quellacon 107.591 occupati ma tra gli europei ci sono tra gli altri anche(13.134) e(11.261). Numeri che contribuiscono a colmare il gap attuale dopo che su sollecitazione della Coldiretti sono già stati prorogati fino al 31/12 idiper lavoro stagionale in scadenza ed è stato ottenuto nel decreto Cura Italia che le attività prestate dai parenti e affini fino al sesto grado non costituiscono rapporto di lavoro né subordinato né autonomo, a condizione che la prestazione sia resa a titolo gratuito.In questo contesto dopo la– sostiene la Coldiretti – è ora necessaria però anche una radicale semplificazione delche possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università e molte attività economiche sono rallentate e tanti lavoratori sono in cassa integrazione. Secondo le stime della Coldiretti più di ¼ delina tavola viene raccolto nelle campagne da mani straniere conche arrivano ogni anno dall’estero, fornendo il 27% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore.