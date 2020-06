Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso (-1,89%)

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 68.350 perdendo -1.340,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 974, dopo un avvio di sessione a 978.Tra i titoli del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,03% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,71% sui valori precedenti.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,49%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,53%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,88%.Affonda, con un ribasso del 2,46%.Crolla, con una flessione del 2,37%.