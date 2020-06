Bankitalia, Visco: "Crisi Covid senza precedenti: Pil a -13%"

(Teleborsa) - La, almeno nella storia recente" che nel 2020 rischia di far crollare il Pil "del 9%, per rimbalzare di circa il 5% l'anno prossimo", arrivando,Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia,, ricordando le previsione di Via Nazionale durante un seminario web organizzato dalla Luiss.Secondo Visco c'è "unalegata a condizioni non economiche come lo sviluppo dell'epidemia, eventuali nuove misure di contenimento, l'efficacia delle misure messe in campo e gli effetti del recupero della fiducia sui consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese".Da qui la necessità diper rilanciare la crescita dell'economia dopo la crisi. "Per garantire un tasso di crescita elevato - ha spiegato Visco - in grado di farci tornare a livelli che saranno comunque lontani da quelli precedenti la crisi finanziaria, occorre da noi e da tutta Europa un insieme di misure strutturali" a sostegno della crescita.Il governatore della Banca d'Italia ha poi evidenziato come, una situazione che non riflette i fondamentali dell'economia e risente di una "nei confronti del Paese."Le ragioni - ha spiegato il governatore - sono legate ai dubbi dei mercati sulla determinazione italiana a entrare nel disegno europeo. Poi ci sono anche effetti di quantità: è indubbio che abbiamo un livello di debito pubblico molto alto", ma è anche "necessario andare a guardare il. E il, anzi bassissimo per le famiglie e basso per le imprese (sotto la media)"., ha poi assicurato Visco, secondo cui mantenere una politica monetaria "così espansiva" per un periodo prolungato "può causare effetti secondari sulle attività reali e sui loro prezzi."Monitoriamo tutto con la massima attenzione - ha aggiunto il governatore - e finora non ci sono evidenze. Al momento c'è solo l'idea che tutta questa liquidità possa trasferirsi prima o poi sui prezzi con una ripresa della domanda".