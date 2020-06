Auto Europa, maggio è ancora un mese di passione (-52,3%)

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, che ha scontato gli effetti della pandemia die del conseguentea partire dal mese di marzo.Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le(EU 28) sonosu base annua attestandosi a 581.161 unità, con un bilancioche segna unIncludendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un calo del 56,8%.Nell'ambito della sola(EU 14) le vendite sonoa circa 515.851 unità, portando il bilancio dei, mentre le vendite dell'(Eurozona + EFTA + UK) sonoStessa impostazione per il) e per le altre grandi economie europee, come la Germania (-49,5%) e la Francia (-50,3%). In apnea la Spagna (-72,7%).Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA) registra unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, ma la quota di mercato risale al 7,1%. Stessa dinamica se si considera l(Area Euro più EFTA e UK) che segna uncon unain recuperoIlmostra un analogo calo delle immatricolazioni in Europa Occidentalee porta la suaFra i marchi più popolari in Europa, lasegna unin Europa occidentale, con una quota in calo al 16,1%, mentre la connazionalesegna uncon una quota in aumento all'11,1%. La tedescasegna un, con quota di mercato al 6,5%, mentreregistra uncon quota di mercato al 6,7%.