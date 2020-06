GVS pronta per la Borsa. IPO chiusa con domanda boom

(Teleborsa) -che punta alla quotazione in Borsa, conprevisto venerdì,. L'offerta globale di vendita e sottoscrizione riservata a investitori istituzionali si è chiusa con una, superiore dei sei volte l'offerta, pari a di 3,4 miliardi di euro.L'IPO ha destato l'interesse di primari- fra cui JP Morgan, Fidelity, Invesco e Janus Henderson, Kairos e Amber - con un'ampiache include Regno Unito, Stati Uniti, Italia ed Europa Continentale.per azione, sulla parte alta della forchetta indicativa di 7-8,3 euro, per unpari addi euro.Il ricavato complessivo dell'IPO è pari a 81,5 milioni di euro per la società e 416 milioni per i soci di riferimento (GVS Group), ma in caso di integrale esercizio della greenshoe, il ricavato complessivo sarà pari a 489 milioni.Nell'ambito dell'offerta, Goldman Sachs International e Mediobanca agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners.