Italgas, conclusa con successo emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro

Italgas

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo il lancio di unacon, a tasso fisso per un ammontare diconin attuazione del"L'emissione odierna – spiega Italgas in una nota – rappresenta un'operazione di pre-funding dei fabbisogni finanziari connessi alle strategie di crescita del Gruppo, ne conferma la solidità del modello di business e la capacità di attrarre fondi a condizioni competitive".La, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, daLe obbligazioni saranno quotate presso la