Calo per il comparto sanitario italiano (-0,93%)

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 243.956,3, in calo dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 880, dopo aver avviato la seduta a 883.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,77% sui valori precedenti.