Conte: Pacchetto UE bilanciato, toccarlo "non accettabile"

(Teleborsa) - Non c'è alcun collegamento tra. Le istituzioni europee hanno confezionato un ampio ventaglio di strumenti, ognuno ha una sua finalità. Non c'è alcun collegamento, l'utilizzo di Sure o Mes non sono propedeutici per utilizzare le risorse del Recovery Fund".Lo ha chiarito il Premiernel corso del punto stampa a Villa Doria Pamphilj per gliprecisando che "sul: leggeremo i regolamenti, andremo in Parlamento e ne discuteremo".Oggi dalcome da copione, nessun passo in avanti. E anzi il fronte dei rigoristi sembracon lache si unisce al coro dei Paesi che definisconola proposta della Commissione Europea ". Ma il Presidente del Consiglio tira dritto e si dice convinto che "avremo un progetto di Recovery fund che si collegherà al quadro finanziario pluriennale., perché avrà confezionato una risposta coerente e coordinata, all'altezza di questa recessione".Nonostante leancora da superare, come ha ammesso il, per il Premier "oggi abbiamo compiuto un passo avanti e "sta maturando il giusto clima, convergente".Parlando della possibilità per l'Italia di porre il veto al bilancio UE se non otterrà quanto chiede sul recovery fund, Conte chiude: " "Non voglio nemmeno considerare un'eventualità del genere precisando che "la linea rossa" dell'Italia "è che lascendere al di sotto di. Si tratta di un pacchetto ben bilanciato tra sussidi e prestiti, toccarlo - ha concluso - significa smontare un articolato progetto e non è