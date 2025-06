Musk rottama la riforma fiscale di Trump: "è un abominio disgustoso"

(Teleborsa) - "Questoenorme, scandaloso, da strozzini,. Vergogna a chi l'ha votato: sapete di aver sbagliato. Lo sapete"., rottamando la legge di bilancio di Donald Trump, votata dal Congresso, che farà esplodere il debito USA. In un post successivo, i, Musk ha aggiunto che il disegno di legge "di bilancio a 2,5 trilioni di dollari e graverà sui cittadini americani con unLaha subitoalle critiche di Musk. "Il presidente sa già qual è la posizione di Elon Musk su questo disegno di legge", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa, aggiungendo ". Questo è une lui si attiene a esso".Il pacchetto fiscale, conosciuto come, di Donald Trumpdel Presidente, operando un massiccio taglio delle tasse alle classi più alte di reddito ed alle imprese. Il pacchetto fiscale, approvato dal Congresso con un solo voto di scarto, si propone di ridisegnare completamente il sistema statunitense, prolungando i tagli fiscali del 2017 e riducendo la spesa per la sanità pubblica (Medicaid) e per l'assistenza alimentare ai meno abbienti (Supplemental Nutrition Assistance Program). La riforma fiscale: la scorsa settimana il patron di Tesla aveva già fatto cenno alla legge fiscale per giustificare la sua, l'agenzia intergovernativa per la spending review, posta da Trump sotto la sua guida. Annunciando la fine del "mandato" per DOGE, Musk aveva accennato allfatto dal suo Dipartimento.Il disagio di Elon MusK si è palesato in più occasioni, anche quando ha annunciato il, che ha supportato la campagna elettorale di Trump.