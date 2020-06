Sassoli: "Su Recovery fund nessun passo indietro"

(Teleborsa) - Ilper il rilancio dell'economia post crisi Covid è una "proposta ambiziosa" che "per noi rappresenta la".Lo ha ribadito il presidente del Parlamento europeo,, nel suo intervento in apertura della videoconferenza dei capi di Stato e di governo europei. "Intervenire solo con prestiti avrebbee sarebbe", ha aggiunto.Per Sassoli, questa è "l'opportunità die di renderla più equa, più verde e più lungimirante. A tal fine dobbiamo cogliere al volo questa occasione per introdurre un paniere di nuove risorse proprie".Da qui la necessità di "e, per il Parlamento, l'per qualsiasi accordo globale sul Quadro finanziario pluriennale" 2021-27 (Qfp)."Oltre a rispondere alle sfide a breve termine, dobbiamo guardare al futuro con una visione strategica - ha continuato Sassoli -. Se da una parte abbiamo apprezzato la pronta risposta della Commissione alla crisi, dall'altra, la proposta riveduta relativa al Qfp non è ancora all'altezza delle priorità che ci siamo dati all'inizio di questa legislatura e che oggi - ha concluso - sono ancora più urgenti".