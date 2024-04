Sostenibilità, Parlamento Ue adotta nuova legge per ridurre emissioni del settore energetico

"Il voto del Parlamento europeo rappresenta l'ultimo decisivo passo verso l'adozione di una legge fondamentale per la riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico". È quanto ha dichiarato Flavia Sollazzo, senior director EU Energy Transition di Environmental Defense Fund Europe, commentando l'approvazione da parte del Parlamento UE della prima regolamentazione europea in materia di emissioni di metano.

(Teleborsa) -"In qualità di maggiore importatore di gas naturale al mondo, l'UE – ha proseguito– può svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di metano e, così facendo, ridurre anche il riscaldamento globale e raggiungere gli obiettivi climatici. Il regolamento fisserà nuovi e severi limiti alle emissioni prodotte dalle attività legate ai combustibili fossili nei 27 Stati membri indicando anche standard rigorosi alle importazioni energetiche. L'approvazione da parte del Parlamento è un segnale forte ma il lavoro non finisce qui. Dopo il via libera del Consiglio dell'UE, la fase di attuazione sarà fondamentale per garantire che la legislazione sia efficace nel guidare l'azione per la riduzione del metano".Ilè un potente gas a effetto serra identificato come ilcon un potenziale climalterante più di 80 volte superiore a quello dell'anidride carbonica nei primi 20 anni dalla sua immissione nell'atmosfera.??Insieme a numerosi partner tra cui Google, Space X e Harvard University,a sviluppato un satellite rivoluzionario in grado di tracciare le emissioni di metano provenienti dal settore energetico in tutto il mondo. Si chiama MethaneSAT ed è stato lanciato in orbita lo scorso marzo.