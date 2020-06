Brillante il comparto sanitario italiano (+1,92%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 241.060,9 con un salto di 4.641,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,36%.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,35%.Buona performance per, che cresce dell'1,85%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,19%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%.