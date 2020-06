Dazi, Trump: accordo con Cina "intatto"

(Teleborsa) -"L'con laè completamenteSe tutto va bene continueranno a essere all'altezza dei termini dell'".Lo twittanell'intento di spazzare via un equivoco che ha fattoper qualche ora iIl Presidente Usa è intervenuto perdopo che il suo Consigliereaveva lasciato intendere, in una dichiarazione alla, che l'accordo fossea causa delle diverse vedute sull'origine delaveva infatti sottolineato come gli Stati Uniti siano venuti a conoscenza dell'epidemia soltanto dalla firma dell'accordo di fase 1 con la delegazione cinese a Washington il"Abbiamo cominciato a a sentire della pandemia soltanto in quel momento, quando avevano già mandato centinaia di migliaia di persone in questo Paese a diffondere il virus eSalvo poi fare, affermando che le sue parole erano state "