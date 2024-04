USA, Trump avanti in 6 su 7 stati in bilico

(Teleborsa) - Donald Trump è avanti in sei su sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden. È quanto emerge da unNel dettaglio Trump ha un margine da 1 a 6 punti in Pennsylvania (+3%), Michigan (+3%), Arizona (+5%), Georgia (+1%), Nevada (+4%), North Carolina (+6%), con o senza candidati indipendenti o di partiti terzi. Il presidente è in vantaggio di 3 punti solo in Wisconsin in una corsa con più candidati, mentre in un duello con Trump è testa a testa.Da altre rilevazioni, tuttavia,e nella media di RealClearPolitics la forbice nel voto generale è scesa sotto l'1%. L'attuale presidente deve fare i conti con il, che in gran parte ha disertato anche il Ramadan alla Casa Bianca; Trump con gli elettori di Nikky Haley.Scende, inoltre, l'tra alcune componenti chiave della sua coalizione: afroamericani (68% contro il 91% del 2020), ispanici (48% contro 63%) e under 30 (50% contro il 61%).stravince su economia, immigrazione e idoneità psico-fisica, il suo avversario sull'aborto. Una variabile imprevedibile è che circa un quarto degli elettori sono indecisi (10%) oppure per un candidato indipendente o di un partito terzo (15%). Biden, che ha già un netto vantaggio nella raccolta fondi, può contare su altri due fattori: il miglioramento tra gli elettori della percezione dell'economia, soprattutto se da giugno la Fed comincerà a tagliare i tassi, e i guai giudiziari del rivale, che potrebbero alienargli i voti di moderati e indipendenti. Voti che il tycoon non riesce a strappare a Nikky Haley