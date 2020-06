ABI: più di 690mila le domande al Fondo di Garanzia per PMI

(Teleborsa) - Si confermano su volumi elevati, oltreper un valore di quasi, le domande di adesione allesui prestiti e superano quota 690mila le richieste diper i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati alper le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 957 milioni di euro, su 100 richieste ricevute.Sono questi i risultati dellaeffettuata dallacostituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parteSulla base di dati preliminari, al 12 giugno per quel che riguarda lesu, si stima che, in termini di importi, circa l’89% delle domande o comunicazioni sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.Le domande delleriguardano prestiti per circa 85 miliardi di euro. Continuano a crescere, a 165 mila, le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa. Le moratorie dell’ABI e dell’Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto oltre, per 20 miliardi di prestiti.Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi del(Fondo di Garanzia per le PMI) abbiano continuato a crescere nella settimana dal 5 al 12 giugno, superando le 900 mila domande per un importo di finanziamenti di oltre 60 miliardi.erogati sono aumentati in modo ancora più rapido. In particolare, al 12 giugno sono stati erogati quasi tre quarti delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo. La percentuale di prestiti erogati risulta in rapida crescita rispetto alla fine della settimana precedente, il che suggerisce che le cause dei ritardi nelle erogazioni siano in via diIlsegnalano che sono complessivamentele richieste di garanzie pervenute dagli intermediari alnel periodo dal 17 marzo al 23 giugno 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono 691.426, pari ad un importo di circa 38,6 miliardi di euro. Di queste, oltresono riferite a finanziamenti fino a, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 12,4 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore. Al 23 giugno (data dell’ultima seduta del Consiglio di gestione) sono state accolte 654.671 operazioni, di cui 651.398 ai sensi dei Dl ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’.