(Teleborsa) - Da oggi PMI, professionisti e small MidCap potranno accedere al Fondo di garanzia, per un importoai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del(TCTF).La novità, annunciata dain qualità di gestore, consenteda parte delle(imprese, diverse dalle PMI che hanno un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), non ammissibili ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o dei Regolamenti di esenzione, dataper questa tipologia di imprese.invece, il TCTF costituiràper incrementare l’importo garantito, fermo restando il tetto di 5 milioni previsto dalla Riforma del Fondo in vigore dal 1° gennaio.Per la garanziadel finanziamento, ma sono stabilite, indicate da MCC. Lo strumento sarà operativoNel complesso, il Fondo di garanzia può operare facendo ricorso a unper massimizzare l’importo garantito dei beneficiari. A favore delle, il Fondo interviene esclusivamente ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF,(per le imprese dell’agricoltura l’importo è limitato a 280 mila euro mentre per quelle della pesca e dell’acquacoltura a 335 mila euro). Per, invece, oltre a utilizzare la suddetta Sezione del TCTF, il Fondo può intervenire con, calcolando l’aiuto, edi euro, calcolando l’aiuto con il(in entrambi i casi ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o dei Regolamenti di esenzione).