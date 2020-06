BCE: "Se cala tensione non si userà intera dotazione Pepp"

(Teleborsa) - Se dovesserosi potrebbe anche, il piano di acquisti per l'emergenza pandemica varato dallaLo ha dichiarato l'esponente dell'esecutivo della Bcea un webinar, chiarendo che la decisione spetterà al Consiglio direttivo, in caso "dovesse valutare che le tensioni del mercato si sono allentate a sufficienza".Mersch ha poi evidenziato che nel lungo termine lache abbiamo fissato nei nostri programmi di acquisto per rispettare i confini costituzionali che la politica monetaria non può oltrepassare e che comportano rischi di finanziamento monetario".Proprio per questa flessibilità - ha concluso - "il".La BCE ha poi chiarito di aver trovato una "soluzione pragmatica e sensata" alla controversia con la Corte costituzionale federale tedesca di Karlsruhe. Lo ha detto il governatore della Banca di Finlandia, e membro del Consiglio Bce, Olli Rehn in un'intervista all'Handelsblatt.