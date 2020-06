FCA sottoscrive il prestito garantito SACE con Intesa Sanpaolo

FCA

Intesa sanpaolo

(Teleborsa) -chiude la partita delsottoscritto con. Una linea finalizzata a finanziare la ripartenza e la trasformazione del settore automotive in Italia. Il prestito, sottoscritto dadel Gruppo, ha unae saràdel Gruppo e al sostegno elle oltre 10.000 piccole e medie imprese che costituiscono il settore automotive in Italia."Di fronte a una crisi senza precedenti, questo è un esempio dell’Italia che si unisce per salvaguardare un vitale ecosistema industriale", afferma il Coo di FCA,, aggiungendo "il 100% delle risorse che fanno parte di questo accordo sarà indirizzato al nostro business in Italia".La linea sarà garantita da FCA N.V. e beneficerà della, l’agenzia italiana per il credito all’export, nell’ambito del Decreto Liquidità emanato dal Governo e sotto la supervisione del MEF e del MISE.In base ad un– che potrebbe essere esteso ad altri settori di attività in Italia – tutte le erogazioni derivanti dalla linea di credito saranno gestite attraverso, accesi con Intesa Sanpaolo allo scopo di garantire supporto operativo per i pagamenti alle attività di FCA in Italia e ai fornitori italiani di FCA, sostenendo pertanto la ripartenza delle produzioni in Italia e la prosecuzione dei principali progetti di investimento negli impianti italiani del Gruppo e presso i propri fornitori.L’ecosistema automobilistico italiano rappresenta uno dei punti di forza del paese, riconosciuto a livello mondiale, e vale circa il 6,2% del PIL italiano e circa il 7% dell'occupazione dell'intero settore manifatturiero.del Gruppo FCA hanno confermato il proprionell’implementazione del loro ampio, che copre un orizzonte temporale, gran parte del quale è stato già avviato negli impianti nazionali. Un piano che è alla base dellaitaliano verso un futuro a basse emissioni, alimentato da veicoli ibridi ed elettrici e sempre più connessi.Tra le iniziative previste da questo piano, La nuovaprodotta a Torino e lea Melfi, oltre al completamento dello sviluppo tecnico e dell’avvio a breve della produzione della nuovanello storico stabilimento di Modena. Presso lo stabilimento disarà sviluppato un(Mild Hybrid) e le relative applicazioni saranno industrializzate a Melfi sulle Jeep Renegade e Compass e sulla Fiat 500X.Questo piano ambizioso coinvolge la gamma prodotto die di, con importanti migliorie previste anche per i gruppi motore e trasmissione. Avvio in produzione scaglionato in gran parte fra il 2020 ed il 2021 per le nuove linee produttive e termine piano nel 2022.Alla Mirafiori a Torino, FCA realizzerà anche uncon pannelli fotovoltaici ed un. Avviato anche il, a conferma del suo ruolo guida a livello europeo sul fronte dell’elettrificazione.