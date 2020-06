Giù il comparto alimentare a Piazza Affari (-2,23%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Campari

small-cap

Doria

Centrale del Latte D'Italia

Valsoia

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 86.707,6 in diminuzione di 1.946,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 478 dopo aver avviato la seduta a 480.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,04%.Tra ledi Milano, composto ribasso per la, in flessione dell'1,40% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,15%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.