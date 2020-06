In vendita l'indice dei beni personali italiano (-1,38%)

settore beni personali a Milano

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 71.130,8 in calo di 985,6 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 1.015, dopo un inizio di seduta a 1.012.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,70%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che presenta un pessimo -2,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.scende dell'1,12%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.