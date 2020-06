Modesto rialzo per il comparto chimico italiano (+0,49%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Isagro

Aquafil

(Teleborsa) - Senza slancio l'che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dalIlha aperto a 13.899,1, per poi portarsi a quota 13.957,3, in recupero dello 0,49%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dello 0,89% a 1.078.Tra ledi Piazza Affari, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,88%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,53%.